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Derbide kazanan Galatasaray

Derbide kazanan Galatasaray
Derbide kazanan Galatasaray

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Galatasaray, müsabakadan 80-77’lik galibiyetle ayrıldı.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Göksun Öz, Umut Özgün Ergin

Galatasaray: Işıl Alben 4, Hartleyx 29, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 12, Stankovic 11, Macaulay 16, Sinem 2, Şerife 4
Başantrenör: Efe Güven

Fenerbahçe: Olcay Çakır 4, Iagupova 24, Zandalasini 11, Tuğçe Canıtez 3, Williams 17, Ayşe 5, Gray 2, Stokes 9
Başantrenör: Victor Lapena

1. periyot: 18-18

Devre: 42-39 (Galatasaray lehine)

3. periyot: 64-58 (Galatasaray lehine)

5 faul: Hartley (Galatasaray)

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