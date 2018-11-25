Derbide kazanan G.Saray

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 8. haftası, dev bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş Sompo Japan, evinde Galatasaray'ı ağırladı. Zorlu mücadelede kazanan, 74-72'lik skorla sarı kırmızılı ekip oldu. Cimbom, bu derbi galibiyetiyle, ligdeki kötü gidişe dur deme adına da moral buldu.

---KÜNYE---

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Özge Şentürk

Beşiktaş Sompo Japan: Alexander 11, Buva 13, Rich 6, Benzing 17, Gibson 7, Ömer Utku 4, Can Maxim 14, Burak Can, Erkan, Kenan, Samet

Başantrenör: Dusko Ivanovic

Galatasaray: Klobucar 7, Göksenin 8, Hayes 19, Harrison 19, Ege 2, Auguste 4, Webster 2, Can 2, Erol Can 11, Caner, Ayberk, Hasan Emir

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

1. periyot: 23-18 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre: 37-32 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. periyot: 51-50 (Beşiktaş Sompo Japah lehine)