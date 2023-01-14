Derbide kazanan Manchester United!



Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United ile Manchester City, Old Trafford Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, ilk gol konuk ekipten geldi. Karşılaşmanın 57. dakikasında oyuna giren Jack Grealish, 60. dakikada De Bruyne'nin ortasında kafayı vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin 78. dakikasında Casemiro'nun derinlemesine pasında Bruno Fernandes ceza yayı üzerinden tek vuruşla beraberlik golünü attı. Gol sonrası oyunu eline alan Erik ten Haag'ın öğrencilerinde bu kez sahneye Rashford çıktı. İngiliz futbolcu, 82. dakikada Ferreyra'nın pasında altıpas üzerinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmazken, Manchester United derbiden 2-1 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Manchester United, puanını 38'e yükseltirken, Manchester City 39 puanda kaldı.

Öte yandan Manchester United'ın yeni transferi Wout Weghorst, karşılaşmayı tribünden takip etti.

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