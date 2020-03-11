İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Derbiye hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru idmanı yarıda bıraktı

Derbiye hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru idmanı yarıda bıraktı
Derbiye hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru idmanı yarıda bıraktı

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmada ağrı hisseden Henry Onyekuru tedbir amaçlı olarak antrenmanı yarıda bıraktı.

Derbiye hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru idmanı yarıda bıraktı - Tıkla İzle

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi mesaisi sürüyor. Teknik Direktör Fatim Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardında düz koşu yapan Galatasaraylı futbolcular, daha sona pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın kalan bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı.

İdman sırasında Fatih Terim'in oyuncular ile sık sık bir araya gelerek birebir görüşmeler yapması dikkatlerden kaçmadı.

Sakatlığı bulunan Adem Büyük antrenmanda yer almazken, idman sırasında ağrı hisseden Onyekuru ise kulüp doktoru Yener İnce ve Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştükten sonra tedbir amaçlı olarak antrenmanı yarıda bıraktı.

Güven Mert Ercan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.