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Dere içerisinde çürümüş ceset bulundu

Dere içerisinde çürümüş ceset bulundu
Dere içerisinde çürümüş ceset bulundu

Adana’da dere içerisinde çürümeye başlamış erkek cesedi bulundu.

Olay, Yüreğir İlçesi Yukarı Çiçekli Mahallesi civarında bulunan derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışan işçiler dere içerisinde erkek cesedini fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye cankur ekiplerini çağırdı. Cankur ekipleri dere içerisinde bulunan erkek cesedini çıkardı. 

Olay yeri inceleme polisleri, ceset üzerinde inceleme yaptı. Ceset çürüdüğü için kimlik tespiti yapılamadı. Ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsisinin ardından kesin ölüme nedeni ile birlikte kimliği de belirleneceği öğrenildi.
Süleyman Cenk İdaye

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