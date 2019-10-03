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Dere kenarında erkek cesedi bulundu

Dere kenarında erkek cesedi bulundu
Dere kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere yatağında kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay İnegöl'ün merkez Orhaniye Mahallesi içerisinde bulunan bir dere yatağında gerçekleşti. Dere yatağı kenarında gezen vatandaşlar derenin içerisinde yüzüstü yatan bir ceset fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine üzerine olay yerine gelen ekipler cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Bulunan ceset 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz ceset, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kesin ölüm sebebi öğrenilmesi için gönderildi. Olayla alakalı soruşturma başlatılan cesedin kimliği de araştırılıyor.

Seyfettin Aras
 

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