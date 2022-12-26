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Dere taştı, bahçe ve sera sular içerisinde kaldı

Dere taştı, bahçe ve sera sular içerisinde kaldı
Dere taştı, bahçe ve sera sular içerisinde kaldı

Karabük’ün Yenice ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası su seviyesinin yükseldiği derenin yanındaki bahçe ve sera sular altında kaldı.

Dere taştı, bahçe ve sera sular içerisinde kaldı - Tıkla İzle

Meteorolojinin uyarılarının ardından Karabük'ün Yenice ilçesinde kar ve sağanak yağmur etkili oldu. Yazıköy köyü İncebacaklar Mahallesinde etkili olan sağanak sonrası su seviyesinin yükseldiği dere taştı. Derenin yanında bulunan bahçe ve içerisindeki sera taşma nedeniyle sular altında kaldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Geçtiğimiz Haziran ayında da meydana gelen sel afetinde yıkılan köprünün de devam eden inşaatı derenin taşmasıyla tehlike yaşadı. Hasarın meydana geldiği bölgede ekipler çalışma başlattı.

Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem
 

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