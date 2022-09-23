Dere taştı, doğum günü kutlayan müşteriler korku dolu anlar yaşadı

Edinilen bilgiye göre olay, Kozlu ilçesine bağlı Esenköy Ilıksu mevkisinde yaşandı. Kentte aralıklarla yağan şiddetli yağışlarla birlikte Ilıksu deresi taştı.

Debisi yükselen dere anayola çıktı. Bu sırada bir restoranda doğum günü kutlayan müşteriler derenin taşmasıyla korku dolu anlar yaşadı. Çocuklarının doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte kutlayan aile, işletme sahiplerinin tedbirli davranmasıyla restoranın ikinci katına çıkartıldı. Araçlar da güvenli bölgeye alınarak restoranın ana giriş kapısının önüne çuvallarla kum konuldu.

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