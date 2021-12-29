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Dere taştı, mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı

Dere taştı, mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı
Dere taştı, mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı.

Dere taştı, mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. İlçenin Yılmaz ve Yıldırım Mahallesi üzerinde bulunan derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlar ile tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar otellere götürüldü.
65. Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı, UMKE, AFAD ve belediye personelleri bölgede hazır halde bekleyişlerini sürdürüyor.

Askeri birliklerde sele karşı sahaya indi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sel felaketine karşı askeri birliklerde sahaya inerek, tahliye çalışmalarına katıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kirklareli'nin Lüleburgaz, Pınarhisar ve Babaeski ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın zaman zaman doluyla karışık şiddetini artırması bölgedeki derelerin taşmasına sebep oldu. Taşan derelerin ilçe merkezlerine akması sel felaketini de beraberinde getirdi. Sel nedeniyle birçok evi su basarken, yolda bulunan bazı araçlar da suya gömüldü.

Askeri birlikler de sahaya indi

Yağış sonrası selin vurduğu bölgelerde tahliye çalışmaları başlatıldı. Kısa sürede harekete geçen AFAD, UMKE, DSİ, İtfaiye ve Karayolları ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan askeri birliklerde tahliye ve müdahale çalışmalarına destek verdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Koray Sevim, "Kurtarma çalışmaları için bizde hızla buraya geldi. AFAD, UMKE'nin yanısıra ordu birlikleride kurtarma çalışmaları için buraya geldi. Gördüğünüz gibi Lüleburgaz Deresinden suların şehrin içerisine kadar girdiği gözleniyor. İleride AFAD ve Ordu birlikleri duruma müdahale etmeye çalışıyor. Umarız bu geceyi kimseye bir şey olmadan atlatırız" dedi.

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