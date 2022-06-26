İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dere yatağına düşen anne köpek ve yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Dere yatağına düşen anne köpek ve yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Dere yatağına düşen anne köpek ve yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Artvin’de dere yatağına düşen köpek ve yavruları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Merdiven yardımıyla dereye inen vatandaşlar, yavruları kucağında yukarı çıkartınca anne köpek ise yavrularının peşine merdivene tırmanarak çıkması çevredekiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Dere yatağına düşen anne köpek ve yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı - Tıkla İzle

Artvin'in Hopa ilçesi sanayi bölgesinde bulunan şehir içi dolmuş hattında çalışan şoförler, bir ay önce doğum yapan köpek ve yavrularının bakımını üstlendiler. Kooperatif binasının yan tarafına köpekler için yer yapan dolmuşçular, bir süre sonra anne ve 2 yavrunun kayıp olduğunu fark ettiler. Etrafa bakınan dolmuşçular, anne ve iki yavrusunun dereye düştüğünü fark ettiler.

Yaklaşık 5 metre yüksekliğinde bulunan dere ıslah duvarını nedeniyle düştükleri yerden çıkamayan köpekler, derede su olmaması nedeniyle hayatta kaldılar.

Köpekleri düştükleri yerden kurtarmak isteyen dolmuşçular, merdiven yardımıyla dereye inerek yavru köpekleri kucaklarına alarak çıkarttılar. Yavrularını yalnız bırakmayan anne köpeğin merdivene tırmanarak dereden çıkması çevrede bulunanlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

İLGİLİ HABER
Anne köpek ölen yavrusunun başından saatlerce ayılmadıAnne köpek ölen yavrusunun başından saatlerce ayılmadı

Dolmuş şoförü Levent Sarı, “Sabah geldiğimizde iki yavru ve annesi dereye düştüğünü gördük. Arkadaşların yardımıyla merdiven uzattık. Köpeklerimiz oradan kurtardık. Annesi de kendi çıktı. Şuanda köpeklere burada yuva yaptık. Biz arkadaş olarak bakıyoruz, muhafaza ediyoruz. Köpeklerin tekrar düşmemesi için önlemimi aldık inşallah böyle bir olay tekrar başımıza gelmez” ifadelerini kullandı.

Adem Güngör

İLGİLİ HABER
Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı
İLGİLİ HABER
Anne köpek ölen yavrusunun başından saatlerce ayılmadı Anne köpek ölen yavrusunun başından saatlerce ayılmadı
İLGİLİ HABER
Anne köpek yavrusunu alevlerin arasından kurtardı Anne köpek yavrusunu alevlerin arasından kurtardı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.