Derecik'te tek katlı evler kara gömüldü

Günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı 1 metreyi buldu. Derecik ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Karakoç köyünde ikamet eden vatandaşlar, kar mesaileri devam ediyor. Vatandaşların kendi imkanlarıyla kürek yardımıyla evler arası tünel açarken, çatı ve yolda biriken karları temizliyorlar. Halat yardımıyla güvenlik önlemini alan vatandaşlar evlerinin damlarına biriken yaklaşık 1 metre karı temizlemeye çalışıyorlar. Köy sakinlerinden Oğuz Olmaz, "Burası Derecik ilçesine bağlı Karakoç köyü. Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu sene hiç kar beklemiyorduk. Şimdi yerde bir buçuk metre kar var. Köyde ekip olarak çalışıyoruz. Kimisi çatıları temizliyor, kimisi ise yol ve tünel yapıyor. Bu şekilde yol açarak ulaşım sağlıyoruz. Her sene olduğu gibi bu senede her işi beraber yapıyoruz" dedi.

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