Derede can pazarı! 2 kişiden biri hayatını kaybetti, biri yaralı olarak kurtarıldı

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde bugün HES kapaklarının açılması sonucu Aksu Deresinin debisinin yükselmesi ile bölgede çalışan Karayolları işçisi 2'si kardeş 4 kişi dere sularına kapıldı. 2 işçi kendi imkanları ile kurtulurken, sulara kapılan kardeş işçilerden Umut Sarı hayatını kaybederken, kardeşi Ömer Sarı ise Duroğlu belde merkezinin biraz aşağısında vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralı kardeş ambulans ile hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden işçinin cesedinin dere yatağından çıkartmak için çalışma başlatıldı.

Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada "Sele kapılan işçilerden biri Duroğlu belde merkezinin biraz aşağısında vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı" dedi.

Ahmet Bilge

