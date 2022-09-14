Deredeki balık ölümleri tedirgin etti

2 gündür Asar Deresi'nde balık ölümleri meydana geliyor. İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, dere suyundan ve ölü balıklardan numune aldı. Asar Deresi'nde daha önce de balık ölümlerinin olduğunu belirten Mustafa Tokuş isimli vatandaş, "Yaklaşık 4-5 yıl önce de balık ölümleri meydana gelmişti. Dün sabah dereye baktığımda yine balık ölümlerini gördüm. Bunun sebebinin ne olduğunun araştırılmasını istiyorum. Zehirli atık mı var? Birileri balıkları döktü mü? Bunların açıklamasının yapılmasını istiyorum. Balıkların ölümleri bizleri tedirgin ediyor. Derede çok balık vardı. Derenin üst kısımlarına gittiğimiz zaman balık tutuyorduk. Şimdi balık seyrek, olmuyor" dedi.

Enes Bektaş - Selçuk Akyol