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Dereler taştı köy sular altında kaldı

Dereler taştı köy sular altında kaldı
Dereler taştı köy sular altında kaldı

Bursa'da yağan yağmur ve kar sularının erimesi sonucu Mustafakemalpaşa ilçesinde bir çok köyü su bastı, sel sularıyla gelen taşlar köy yolunun ulaşımını durdurdu.

Mustafakemalpaşa ilçesi Güven köyü yağan aşırı yağmurlar ve dağdaki karların erimesiyle birlikte felaketi yaşadı. Köyün yanından geçen dere taşınca evlerin bahçeleri suyla doldu. Vatandaşlar sel suları sebebiyle evlerine gidemedi.

Sel sularının getirdiği taşlar köy yolunu kaplarken araçlar yolda mahsur kaldı. Köyün yolu selle birlikte gelen taşlar yüzünden 4 saat boyunca kapalı kaldı. Yolda araçlar ilerleyemezken Bursa Büyükşehir ekipleri yaptığı çalışmayla kapalı köy yolundaki taşları temizleyerek ulaşıma açtı. Vatandaşlar suların çekilmesiyle evlerine girebildi.

Burak Türker
 

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