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Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı

Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı
Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Karakoyun Deresi'ne düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın, iddiaya göre Karakoyun Deresi kenarındaki demir korkuluklarının üzerine çıktı.

Bu sırada dengesini kaybederek, yere beton zemine çakılan kadın ağır yaralandı.

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını merdiven yardımı ile dereden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cevher Göçmez
 

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