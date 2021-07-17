Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın, iddiaya göre Karakoyun Deresi kenarındaki demir korkuluklarının üzerine çıktı.

Bu sırada dengesini kaybederek, yere beton zemine çakılan kadın ağır yaralandı.

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını merdiven yardımı ile dereden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cevher Göçmez

