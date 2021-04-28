Dereye düşen otomobilin üstüne çıkarak kurtarılmayı beklediler

Edinilen bilgiye göre, Ali S. idaresindeki 48 AEZ 678 plakalı otomobil Çiftlik Mahallesi Karataş mevkisindeki seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Değirmenboğazı Deresi'ne düştü.

Suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla otomobilin içindem çıkan Ali S. ile Elifnaz Ö. otomobilin üstünde çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımıyla çıkarılan iki kişi, sağlık ekibince ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı Otomobil ise bir vinç yardımıyla dereden çıkartılırken, yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Murat Yalçın

