İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dereye düşen şahıs hastanelik oldu

Dereye düşen şahıs hastanelik oldu
Dereye düşen şahıs hastanelik oldu

Düzce’de köprüden geçerken dereye bakmak için eğilen şahıs dengesini kaybederek düştü. İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkartılan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce kent merkezinden Ağa Mahallesi'ndeki evine giden Erol G. isimli şahıs Asar Deresi üzerinde bulunan Çay Köprüsü'nden geçerken dereye bakmak için eğildi. Bu sırada dengesini kaybeden Erol G. dereye düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkartılan şahıs sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Erol G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Selçuk Akyol – Ali Yıldız
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.