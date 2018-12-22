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Dereye uçan araçta 2 kişi öldü

Dereye uçan araçta 2 kişi öldü
Dereye uçan araçta 2 kişi öldü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dereye uçan araçta 2 kişi hayatını kaybetti.

Salur Mahallesi Cevizlik mevkiinde meydana gelen kazada, Egemen Kilercioğlu (36), Meltem Kozan (30) ile birlikte 10 ADA 40 plakalı aracıyla arazi üzerinden Manyas Gölü yönüne giderken, Cırnık deresi üzerindeki köprüden geçmek istedi. Sürücü Kilercioğlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç dereye uçtu. Çevrede bulunan çobanların jandarmaya haber vermesiyle araç dereden çıkarıldı. Elektrik dağıtım şirketinde işçi olarak çalışan Egemen Kilercioğlu ile yanındaki arkadaşı Meltem Kozan'ın öldükleri belirlendi. Cenazeler Manyas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. 

Süleyman Özaydın 

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