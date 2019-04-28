Dereye yuvarlanan minibüste 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Andırın ilçesine bağlı Efirağızlı Mahallesi Karaveliler mevkiinde meydana geldi. Ramazan Karcı idaresindeki 80 BC 014 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak 10 metre yükseklikten dereye yuvarlanıp takla attı. Kazada araç sürücüsü Ramazan Karcı ve aynı araçta yolcu olarak bulunan yeğeni İbrahim Karcı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonucu minibüsten çıkarılarak olay yerine gelen ambulansla Andırın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Selçuk Şavran