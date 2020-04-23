Dergilik'ten çocuklara 23 Nisan hediyesi

Türkiye'nin en çok okunan dijital yayın platformlarından Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir projeyi hayata geçirdi. İçeriğini tamamen Türkiye ve KTTC'nin dört bir yanındaki çocukların oluşturduğu 23 Nisan Özel dergisi yayına girdi. Çocukların paylaştığı resim, şiir, öykü ve kompozisyonlardan oluşan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıldönümünde okurlarla buluşan eserlere dergilik.app/23nisanozel adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilecek.

Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu önemli günü unutulmaz bir anıya dönüştüren 23 Nisan Özel dergisi projesiyle, miniklerin üretken yanlarının ve sınırsız hayal dünyalarının ortaya çıkarılması amaçlandı. Ülkenin her bölgesinden çocuğun katkı sağlamasıyla, bugüne kadar benzeri yapılmamış bir projeye imza atıldığı kaydedildi.