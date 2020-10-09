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Deri sektörünün dış ticaretteki payı artıyor

Deri sektörünün dış ticaretteki payı artıyor
Deri sektörünün dış ticaretteki payı artıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı Türkiye’nin ilk bin ihracatçısı raporunda, deri sanayinde faaliyet gösteren firmaların üst basamaklara yükseldiği görüldü.

Türkiye İhracatçılar Birliği'nin (TİM) her yıl düzenlediği araştırma sonuçlarına göre, deri sanayinde faaliyet gösteren firmaların listelerde üst sıralara yükseldiği gözlemlendi. DESA Deri Genel Müdürü Burak Çelet, “Önümüzdeki yıllarda da stratejimizde üretimi ve ihracatı önceliklendirerek ülkemize döviz kazandırmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Son açıklanan liste de sadece bizim üretim bandından çıkan ürünlerin ihracatını gerçekleştiren Adesa sektöründe 2'nci sıraya, Türkiye genelinde de 570'inci sıraya yükseldi. Ülkeye döviz kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

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