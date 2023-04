Deride ilk çeyrekte rekor artış

İhracatın çok önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği 18 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak fuara, 17 ülkeden katılım ve 1200'ün üzerinde alıcı bekleniyor. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, Mart sonu itibarıyla deri alt grupları içerisinde, deri ve kürk konfeksiyon sektörünün geçen yılın ilk 3 ayına oranla yüzde 24'lük rekorla en fazla artış gerçekleştiren sektör olduğunu ifade ederek, "Bu artışın daha fazla olmasını pandemi sonrasında bekliyorduk. Ancak Çin faktörünün ortaya çıkması, çok kırıcı fiyatlarla agresif bir şekilde dünya piyasasına girişi planları alt üst etti. Sektör olarak, Çinlilerle rekabet edebilir boyutlarda çalışıyoruz. Sektörün en büyük pazarı Rusya. Rusya pazarından geçen yıl ciddi bir artış bekliyorduk. Fakat savaşın çıkmasıyla ana pazarımızdaki daralmadan dolayı geçen yıl gerekli artışı sağlayamadık. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2022'yi yüzde 17-18 artışla kapattık. Şu an itibariyle 50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Fuarda yurt dışından 17'ye yakın ülkeden ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Bu sayı, her yıl değişik ülkelerin katılımıyla artarak devam ediyor. Bu yıl ABD'den ve Avrupa'dan beklentilerimiz var. Rusya bölgesi bizim vazgeçilmez partnerimiz, hiçbir koşulda birbirimizden vazgeçmiyoruz. Türki Cumhuriyetleri'yle beraber yakın bölgelerden İsrail, Yunanistan gibi farklı ülkeleri de ağırlayacağız. Tek pazar olan Rusya, tek pazar olmaktan çıktı. Son dönemlerde en hızlı gelişen pazarlar içerisinde Amerika var. Amerika ve Rusya ihracatları eşit seviyede şu an. Ama, Amerika'daki potansiyeli daha fazla görüyoruz. İstikrarlı pazarlarla, istikrarlı büyüme hedefimiz var. Sektörün her yıl yüzde 10-15 arası bir büyümeyle devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

