Derin dondurucularda ‘bayram' indirimi

Vatandaş kurbanlık telaşına girdi. Bayrama sayılı günler kala derin dondurucularda indirimler göze çarpıyor. Ayrıca kıyma makineleri de uygun fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Kurban Bayramı hazırlıklarını yapanlar için derin dondurucularda kampanya başlatan Vestel, 31 Ağustos'a kadar sürecek kampanya kapsamında belirli modeldeki dikey derin dondurucularda indirime gitti.

Brüt hacmi 220 lt olan dikey derin dondurucunun 4 adet dondurucu çekmecesi, 2 adet dondurucu bölmesi, elektronik kontrol paneli bulunuyor. Enerji tüketimi saatte 0.652 kWh olan model, kokuları karıştırmayan özel soğutma sistemine sahip.

Brüt hacmi 290 lt olan bir başka model dikey derin dondurucuda ise 5 adet dondurucu çekmecesi, 2 adet dondurucu bölmesi yer alıyor. Enerji tüketimi saatte 0.772 kWh olan modelin kokuları karıştırmayan özel soğutma sistemi ve değiştirilebilir kapı açılış yönü özelliği bulunuyor.

Marka, özellikle Kurban Bayramı'nda çok ihtiyaç duyulan kıyma makinesini de sunuyor.Verilen bilgilere göre dakikada 2,5 KG kıyma performansına sahip olan kıyma makinesi, 2200 Watt Kilit Motor gücü, paslanmaz çelik bıçak, tepsi ve iç aksamı ile dikkat çekiyor.