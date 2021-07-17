Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar: 'Güneş yanığı cilt kanserine davetiye çıkarıyor'

Dermatoloji Uzmanı Dr Hasan Benar, cilt kanseri ülkemizde en yaygın görülen kanser türleri arasında yer aldığını hatırlattı.

Aşırı güneşe maruz kalmanın cilt kanserinin en önemli nedenleri arasında yer aldığını ifade eden Dr. Benar, “Güneş yanığı, cildin ultraviyole (UV) radyasyona (güneş ışığının bir parçası olan görünmez ışınlar) veya bronzlaşma salonları gibi UV ışık kaynaklarına maruz kalması sonucunda oluşan gözle görülür reaksiyonlardır. Güneş yanığı belirtileri, güneş ışığına maruz kalınmasından birkaç saat sonra görünmeyebilir. Tipik olarak güneşe maruz kaldıktan 24 ila 36 saat sonra yanıklar en kötü haldedir. Ultraviyole ışınlar ciltte görünmez hasara da neden olabilir. Aşırı seviyede ve/veya birden fazla güneş yanığı varlığı, cildin erken yaşlanmasına ve cilt kanserine yol açar. Güneşe maruz kalma, cilt kanserinin en önemli nedenidir ve cilt kanseri ülkemizde en yaygın görülen kanser türleri arasındadır” dedi.

Güneş yanığının belirtileri

Güneş yanığının belirtileri konusunda bilgi veren Dr. Benar, “Kızarıklık, deride şişme ,ağrı, kabarcıklar, ateş, titreme, güçsüzlük hissi, kafa karışıklığı veya bayılma. Yanıktan günler sonra ciltte kuruluk, kaşıntı ve soyulma güneş yanığının belirtileri arasındadır. Güneş yanığı durumunda, cildin yeterince soğutulması önemlidir. Cilde soğuk tatbiki, acıyı hafifletir ve iltihabı önler. Bununla birlikte, buz küpleri gibi aşırı soğuk maddeler tedavi için uygun değildir. Soğuk suya batırılmış havlu kullanmak yeterli olacaktır. Soğuk kompres uygulamasına en az yarım saat ve mümkünse yanık bölgedeki ağrı kesilinceye dek devam edilmelidir. Ek olarak bol sıvı alımı önemlidir; çünkü güneş yanığı nedeniyle ciltten fazla miktarda sıvı kaybı olur” ifadelerini kullandı.

“Papatya veya aloe vera içeren ürünler iltihap giderici özelliği nedeniyle yanık bölgeye sürülürse iyileşmeyi hızlandırır “ diyen Dr. Benar, “Ancak cilde herhangi bir merhem ya da krem sürmeden önce içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz olup olmadığını test etmek için öncelikle cildinizde küçük bir alana sürerek denemeniz güvenlik açısından gereklidir. Yanık bölgelere günde birkaç kez nemlendirici jeller ve losyonlar uygulamak sıvı kaybını minimumda tutmaya yardımcı olur” şeklinde konuştu.

Güneş yanıklarına karşı saat 10.00-14.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğini kaydeden Dr. Benar, “Güneş ışığının yoğun olduğu 10:00 - 14:00 saatleri arasında aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçının. Güneş kremi kullanın.Uzun kollu kıyafetler ve şapka gibi güneşten koruyucu giysiler kullanın. Bronzlaşma salonlarını sık kullanmaktan kaçının” uyarısında bulundu.