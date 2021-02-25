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Derneğe kumar baskını: 24 gözaltı

Derneğe kumar baskını: 24 gözaltı
Derneğe kumar baskını: 24 gözaltı

Eskişehir'de, yeni tip korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 24 kişiye idari para cezası cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kumar oynatıldığı tespit edilen Gökmeydan mahallesi Cumhuriyet caddesindeki bir dernek binasına baskın yaptı. Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 24 kişi hakkında 107 bin 664 lira idari para cezası için tutanak tutuldu.
Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusu R.Y. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.
Öte yandan dernek binasında yapılan aramada, 1 tüfek, kumar malzemeleri ve alkollü içecekler ele geçirildi

Ali Furkan Çetiner
 

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