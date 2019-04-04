Derrick May Türkiye'ye geliyor

Ceylan Çaplı'nın Mehmet Cavcı ile beraber hayata geçirdiği “2019” Red Bull Music kürasyonuyla bir geceliğine geri dönecek. 2019'un müdavimlerini ve de o günlere şahit olamamış müzikseverleri aynı çatı altında buluşturacak olan etkinlik 19 Nisan akşamı 20.19'dan itibaren Volkswagen Arena'da gerçekleşecek. Girişler ise TIR Girişi'nden yapılacak. Gecede; 2019 kabininde daha önce yer almış efsanevi DJ'ler Derrick May, Dimitri, U.F.U.K., CURE-SHOT gibi isimlerin yanı sıra yeni jenerasyondan birçok önemli isim kabinde olacak.