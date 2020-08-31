Ders zili çaldı: Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı

Milyonlarca öğrenci için 2020-2021 yeni eğitim öğretim yılı bu sabah uzaktan eğitimle saat 09.00'da başladı.

2 milyon 609 bin 606 öğrenci, 149 bin 88 öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bu sabah uzaktan eğitimle başladı.

Bu kapsamda Beşiktaş Hasan Ali Yücel Ortaokulu'nda İstiklal Marşı'nın öğretmenler tarafından okunmasının ardından korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle başlayan eğitim yılı için ilk ders zili çaldı. Ardından öğretmenler dezenfekte olarak ateş ölçümünün ardından online eğitim için sınıflardaki yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre uzaktan eğitim 21 Eylül'e kadar devam edecek. Öte yandan Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, “Yarın sabah 09.00'da tüm okullarımızdan İstiklal Marşı'mız ve ardından okul zili sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00'da hep birlikte marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle“ paylaşımında bulundu. Yüz yüze eğitime ilişkin ise Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 21 Eylül'den sonraki eğitimin Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze olarak başlayacağını belirtmişti.