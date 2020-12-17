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Derslerini takip edebilmek için çektikleri video ile sosyal medyadan destek istediler

Derslerini takip edebilmek için çektikleri video ile sosyal medyadan destek istediler
Derslerini takip edebilmek için çektikleri video ile sosyal medyadan destek istediler

Erzurum’un Köprüköy ilçesine bağlı Ağcaşar Mahallesi’nde şebeke olmadığı için derslere katılamayan öğrenciler, çektikleri videoyu sosyal medya üzerinden paylaşarak destek istediler.

Derslerini takip edebilmek için çektikleri video ile sosyal medyadan destek istediler - Tıkla İzle

Ağcaşar Mahallesi'nde şebeke hatları sağlıklı çekmediği için öğrenciler, derslerini takip edebilmek için soğuk havada tepeye çıkıyorlar. Mahallede veliler de öğrencilere eşlik ederek onlara destek oluyorlar. Pandemi döneminde eğitimin uzaktan devam ettiğini belirten mahalle sakinleri, “Şebekelerimiz çekmiyor. Köyümüz çukur olduğu için öğrencilerimiz EBA derslerine ve canlı derslere katılamıyorlar. İnşallah sesimizi duyan olur ve en kısa zamanda baz istasyonu kurulur ve öğrencilerimiz sıcak evlerinde derslerini yapabilirler” dediler. Öğrenciler, çektikleri video ile Milli Eğitim Bakanı ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanından destek istediler.

Çağrı Korkmaz

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