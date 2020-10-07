Dert dinlemekten bıkan kadın esnafın 'Dert tarifesi'

Ticari amacı olmadan mesaj vermek amacıyla "Dikkat dert tarifesi" ismiyle asılan yazıda dertlerin 10 dakikalık dinleme karşılığının 15 TL olduğu mesajını verdi. Derde göre değişen tarifede en çok dinlediği dert olan koca derdinin 10 dakikalık tarifesini 20 TL olarak uyguladı.

Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'nde giyim üzerine iş yeri bulunan Arife Bircan, gelen giden kişilerin sürekli kendisine bir dert anlatmalarından yoruldu. Bir çoraba dahi bakmaya giren kişinin kendisine kısa sürede başta koca, komşusu, kızı olmak üzere çeşitli dertler anlatmasından usandı. Bu gelen gidene bir de komşuları eklenince Bircan, ne yapacağını şaşırdı. Başkasının derdinden dert sahibi olmaktan korkan Bircan, kimseyi kırıp dökmeden ve hiçbir ticari kaygı düşünmeden bir yazıyla mesaj vermeye karar verdi.

Bircan, dikkat çekmek ve dert dinlemek istemediğini belirtmek için iş yerinin içindeki masaya, ‘Dikkat dert dinleme tarifesi' isimli yazıda: “Ailevi dertler 10 dakika, 10 TL; genel dert dinleme 10 dakika 15 TL; koca derdi dinleme 10 dakika 20 TL. Bütün dinlemelere duygularım dahildir. Ekstra gözyaşı dökme ücreti alınır. Vallahi siz bilirsiniz” yazısı astı.

Bu yazı bir müşterinin sosyal medyada paylaşılması ise binlerce beğeni ve yorum aldı. Bircan ise kısa süreliğine de olsa mesajının yerini bulduğunu ve kimsenin dert yanmadığını bildirdi.

"Koca derdi"

10 yıldır Şarampol'de esnaflık yapan Arife Bircan, son dönemde korona virüs nedeniyle işlerinin düşük olduğunu bildirdi. Ama en büyük sıkıntısının gelen giden kişilerin sürekli dert yanması olduğundan yakınan Bircan, “Bunların arasında komşularım da vardı, sürekli dert yanmalarından bıktım. Evim yakında olduğu için geç saatlere kadar iş yerimi açık tutuyorum. Gelenler bütün gün, 'Onun kocası böyle olmuş, onun karısı böyle olmuş, kızı böyle olmuş' demelerinden illallah geldi. Ben de karşımdakine kızamadığım için espri amaçlı iş yerimin girişindeki kasanın olduğu masaya belki bir caydırıcılığı olur diye yazı astım” dedi.

"Yazıdaki mesaj"

Bircan'ın astığı ‘Dikkat dert dinleme tarifesi' isimli yazıda, “Ailevi dertler 10 dakika, 10 TL; genel dert dinleme 10 dakika 15 TL; koca derdi dinleme 10 dakika 20 TL. Bütün dinlemelere duygularım dahildir. Ekstra gözyaşı dökme ücreti alınır? Vallahi siz bilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

"Caydırıcılığı olsun"

Bu yazıyı espri ve şikayetini ortaya çıkarmak için astığını, herhangi bir ticari durumun olmadığını dile getiren Bircan, “İnsanlara caydırıcı olmasını istiyorum. Dert dinlemekten bıktım, usandım. Buraya dert anlatmaya gelen kadar müşteri gelse ihya olurdum. İnsanları biraz susturmak için böyle bir çözüm buldum. Gelen müşteri geziyor içeride, başlıyor derdini anlatmaya. Herkes gelsin alışverişini yapsın. Sohbet başka bir şey, dert dinlemek başka bir şey. Sohbet karşılıklı yapılır, ama bir kişi sürekli dinliyorsa o arttık ona eziyet dert gibi geliyor” diye konuştu.

"Şaka amaçlı ticari durum yok"

Başkalarının derdini dinlemekten yorulduğunu ifade eden Bircan, “İnsanları kırmayayım dedikçe ben kırılıyorum. Bu yazıyı çekip sosyal medyaya atmışlar. Çok büyük beğeniler almış, ben de şaşırdım. Bu yazının asla bir ticari durumu yoktur, şaka ve mesaj amaçlı yazıldı. Bu yazı anlayabilene” dedi.

"Mevlüt yeri gibi oluyor"

Mustafa Göksoy ise Arife Bircan'ın herkesin derdini dinlediğini belirterek, ayrıca caddenin en hayvansever esnafı olduğunu dile getirdi. Derdi olanın buraya geldiğini anlatan Göksoy, “Ablam her gelen misafirini iyi ağırlar. Bu iş yeri bir mevlüt yeri gibi oluyor. Bu espri çok güzel olmuş. Caddeye çıktığın zaman adres sorgulama yeri gibi oluyorsun. Ablam bu yazıyla mesajı vermiştir” dedi.