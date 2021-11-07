Destanın yazıldığı Kato Dağı ilk defa bu kadar yakından görüntülendi

Bir zamanlar teröristlerin 'girilemez ve ikinci Kandil' olarak adlandırdıkları Şırnak, Siirt, Van sınırında bulunan 2950 rakımlı Kato Dağı Jirki bölgesi güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde terörden temizlenince son yıllarda doğa severlerin uğrak merkezi haline geldi.

Huzur ve güvenliğin geldiği ilçe ve genelinde sporcular ve fotoğrafçılar Kato Dağı'na çıktı. İlçede faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile fotoğrafçılar ilçeye bağlı Akçayol ve Koyunoba köyüne yakın olan Kato Dağı Jirki bölgesine çıktı. Kilometrelerce uzunluktaki dev Kato Dağı ilk defa fotoğraf karelerinde yer buldu.

Doğa fotoğrafçısı Serdar Gükçe'nin çektiği fotoğraflar sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gükçe, fotoğrafçıları Şırnak'a davet ederek, "İlimiz genelinde yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Her gittiğim bölgede güzel bir anıyı alıp geliyorum. Bu gün olduğu gibi güzel bir anıyı aldım diyebilirim. Bir fotoğrafçı, fotoğraf çekme derdinde değildir, aslında anı sonsuza kadar hem makinesine hem de hafızasına kaydetmeli. Ülkemizin her karışını hafızama fotoğraflıyorum. Kato Dağı bir destanın yazıldığı yerdir, nice yiğidin şehadet şerbeti içtiği yerdir. Şimdi buradaysak onların sayesindedir. İlk defa bu kadar yakın durdum bu dağlara. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Yakından çekilen doğa fotoğrafları sosyal medya sitelerinde büyük beğeni topladı.

Hazım Gökçe

