DEÜ Türkiye Akademik Performans Analizi'nde 8. sırada

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Murat Alper ile Doç. Dr. Cihan Döğer'in "Türkiye Akademik Performans Analizi-2021" başlıklı araştırması yayınlandı. Araştırmada, 10 bin akademisyen, Google Scholar profillerine göre sıralandı. Bin 400 sayfalık araştırmada akademisyenler, son 5 yıl ve toplamda atıf, i10 indeksi, H indeksi ve trendlerine göre incelendi. Bin 400 sayfalık araştırmaya göre ilk 10 binde bulunan akademisyen sayısı en yüksek 10 devlet üniversitesi arasında DEÜ, 247 akademisyen ile 8. sıraya adını yazdırdı. Toplam ve son 5 yıl i10 İndexine göre ilk bine giren akademisyen sıralamasında ise DEÜ, son 5 yılda 22 akademisyenden 27 akademisyene yükselerek yine 8. sıraya adını yazdırdı.

Bilim dalları sıralamalarında ise DEÜ, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanında 2., Yer Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanı ile Deniz ve Gemi Mühendisliği Bilim Alanında 3. olarak ilk 3 devlet üniversitesi arasında yer buldu. Mühendislik Temel Alanında 4., Makine Mühendisliği Bilim Alanı ve Tıp Fakültelerinde 5. sırada bulunan DEÜ, Endüstri Mühendisliği ile Eğitim Bilimleri ve Öğr. Yet. Bilim Alanlarında 6. , Spor Bilimleri Bilim Alanı ile Sağlık Bilimleri Temel Alanında 7. , Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında 8. , Malzeme ve Metalürji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık-Planlama-Tasarım ve Matematik Bilim Alanlarında 9. , Fizik ve Maden Mühendisliği Bilim Alanlarında 10. olarak ilk 10'da yer aldı.

Hedef her alanda ilk 5

Toplam 17 alanda Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attıklarını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Hedefimiz akademik faaliyet gösterdiğimiz her alanda Türkiye'nin ilk 5 dünyanın da ilk 500 üniversitesi alanına girmektir. 6 alanda ilk 5, üç alanda ise ilk 3'e girerek hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüzü göstermiş olduk.

Tabii ki uzun ve meşakkatli bir yoldan geçerek bu başarıya erişeceğimizin farkındayız. Mensuplarımız ile birlikte ülkemizin stratejik hedefleriyle eş güdümlü olarak başarı odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akademik kadromuzun ihtiyaç duyduğu her alanda destek sağlıyor ve yatırım planlarımızı da yine bu hedeflere erişmemize destek olacak şekilde yapıyoruz. Elde ettiğimiz başarılı sonuçlarda emeği geçen mensuplarımızı kutluyoruz” diye konuştu.