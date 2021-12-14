Dev bal kabaklarını satmaya kıyamadı

Kozan ilçesinde vitamin deposu bal kabağının kilogramı 3 liradan satılıyor. Bal kabağı üreticisi Battal Yavuz, 22 kilo 750 gram olan ve 23 kilo 400 gram bal kabaklarına bin lira veren olduğunu ama satmadığını söyledi.

30 dönümlük alanda 100 ton bal kabağı hasadı yaptıklarını belirten Yavuz, “Şuan 10 ton kaldı. 70 kiloluk bal kabağını 2-3 bin liradan sattım. 22 kilo 750 gram olan ve 23 kilo 400 gram olan iki dev bal kabağına bin lira verdiler ama bunları satmadım. Çocukların demir eksikliği için yoğun talep var. Genelde yabancı kültürün insanları talep ediyor. Bizim Türkler yemek için istiyor. Profesörler, hemşireler, doktorlar istiyor ve geliyor. Telefon açıyorlar. Türkiye'nin her yerinde kargo ile kabak istiyorlar. Tarlada 2 liradan liradan verdim şimdi 3 liradan veriyorum. 8 çeşit bal kabağımız var” diye konuştu.

Beril Solmuşgül

