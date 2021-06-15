Dev çekirgeler bu kez Çatak'ta görüldü

Geçen hafta Muş'ta görülen dev çekirgeler bu defa Van'ın Çatak ilçesinde görüldü.

Özellikle sarp ve dağlık kesimlerin yanı sıra Çatak ilçesine bağlı Akçabük Mahallesi ve yüksek kesimlerde görülen çekirge sürüleri, mahalle sakinlerini endişelendiriyor.

Mahalle sakinleri, bu yıl havaların kurak gitmesiyle birlikte çekirgelerin yüksek kesimlerde ekili arazilere zarar verdiğini söyledi. Elle ilaçlamanın mümkün olmadığını ifade eden mahalle sakinleri, yetkililerin farklı bir yöntem bulmasını istedi.

Yetkililer ise ilaçlama yapıldığını ve çekirgelerin ilaçlama sonrası azaldığını söyledi.

Şükrü Akyüz - Gökhan Murat Göktürk

