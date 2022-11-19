Dev dalgalara kafa tuttular, her defasında kıyıya savruldular

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ‘sarı kod' ile uyardığı iller arasında yer alan Antalya'da dün akşam ve bu sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Kent merkezi ve doğu ilçelerini etkileyen kuvvetli sağanak ve rüzgar, sabah saatlerine kadar etkisi gösterdi. Hava sıcaklığının düştüğü kentte, öğlen saatlerinde ise güneş açtı ve sıcaklık 21 dereceye kadar çıktı. Güzel havayı fırsat bilen yabancı turistler ise Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin, güneşin tadını çıkardı, bazıları da spor yapmayı tercih etti. Yaklaşık 2-3 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar, falezleri döverek görsel şölen oluşturdu.

İsveçli turistler çocuklar gibi eğlendi

Dalgalardan oluşan köpükle beyaz renge bürünen sahilde, İsveçli iki turistin dalgalar arasındaki eğlencesi, görenleri hem şaşırttı hem tebessüm ettirdi. Sahile vuran dev dalgalara karşı direnmeye çalışan ikili, zaman zaman dengelerini kaybetti. Öte yandan, ilerleyen saatlerde kentte hava tekrar bulutla kaplandı.

Suat Metin

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