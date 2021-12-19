Dev derbide dört gol var, kazanan yok

Maçtan Dakikalar

3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ghezzal'ın direkt kaleye vurduğu serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

12. dakikada ceza sahası içerisinde Larin'in topa elle müdahalesini hakem Fırat Aydınus penaltı olarak değerlendirdi.

14. dakikada Mesut Özil'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ersin'in solundan filelere gitti. 1-0

25. dakikada Batshuayi ile paslaşan Josef'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

30. dakikada Vida'nın hatasında topla buluşan Rossi, ceza sahasına sağ çaprazdan girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin'den döndü. Dönen topu takip eden Berisha'nın kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

45+1. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Batshuayi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Berke kornere çeldi.

59. dakikada Rıdvan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada gerilerden gelen Josef'in penaltı noktası hizasından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

86. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Serdar Dursun'un kaleye dönüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.

90+5. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin sert şutunda meşin yuvarlak yakın direğe çarparak auta gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Berke Özer, Serdar Aziz, Kim, Szalai (Valencia dk. 90+2 ?), Osayi-Samuel (Sangare dk. 90+2 ?), Crespo, Zajc (Mert Hakan Yandaş dk. 65), Novak, Rossi (İrfan Can Kahveci dk. 65), Mesut Özil, Berisha (Serdar Dursun dk. 71)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Sosa, Pelkas, Gustavo, Muhammed Gümüşkaya

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal (Serdar Saatçı dk. 23), Vida, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan (Oğuzhan Özyakup dk. 46), Pjanic, Josef, Ghezzal (Gökhan Töre dk. 90+1 ?), Larin, Batshuayi

Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Atiba, Mehmet Topal, Welinton, Güven Yalçın, Umut Meraş

Teknik Sorumlu: Önder Karaveli

Goller: Mesut Özil (dk. 14 pen.), Berisha (dk. 30) (Fenerbahçe) Josef (dk. 25 ve 59) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Batshuayi (Beşiktaş), Szalai, Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu