Dev derbide kazanan Beşiktaş

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Siyah-beyazlılar 69. dakikada Umut Nayir'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Diaby'nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Umut'un şutunu kaleci Muslera uzanarak kontrol etti.

26. dakikada ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Feghouli'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Andone'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

31. dakikada Lemina'nın pasında Beşiktaş yarı sahasının ortalarında topla buluşan Feghouli'nin ceza sahası önü sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

47. dakikada Caner'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Diaby'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

57. dakikada sol taraftan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Roco'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

69. dakikada sol taraftan Caner'in yerden ortaladığı topla ön direkte buluşan Umut'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

81. dakikada sol taraftan Babel'in içeri çevirdiği topa arka direkte iki kişinin arasından yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.

90+1. dakikada Nagatomo'nun sol taraftan yaptığı ortada kale önünde Adem'in kafa vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kontrol etti.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Karius, Gökhan (Necip dk. 87 ?), Roco, Vida, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens (Ljajic dk. 64), Caner, Diaby, Umut Nayir (Güven dk. 82 ?)

Yedekler: Utku, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Muhayer, Kartal Kayra, Erdem Seçgin

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina (Seri dk. 78), N'zonzi, Feghouli (Adem dk. 78), Babel, Belhanda (Emre Mor dk. 68), Andone

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk, Jimmy Durmaz, Taylan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Umut Nayir (dk. 69) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Babel, Marcao, Mariano (Galatasaray), Caner, Necip (Beşiktaş)

Beşiktaş, yeni evinde Galatasaray'a yenilmiyor

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, Umut Nayir'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, yeni evi Beşiktaş Park'ta rakibine yine boyun eğmedi.

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray, Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlılar rakibini Umut Nayir'in 69. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla ligdeki puanını 12'ye yükselten siyah-beyazlılar, ezeli rakibine de iç sahada yine şans vermedi. 2016 yılında açılan yeni stadyumunda bugüne kadar Galatasaray'ı 4 kez konuk eden siyah-beyazlılar, bu maçların ilkinden 2-2'lik beraberlikle ayrılırken kalan 3 maçta rakibini gol yemeden mağlup etmeyi başardı.

3 maçtır gol yemiyor

Ezeli rakibiyle yeni stadında ilk olarak 2016-2017 sezonunun 5. haftasında karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, ilk yarısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleden, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bir sonraki sezon oynanan karşılaşmada ise siyah-beyazlılar üstün bir oyun sonrasında rakibini 3-0'la geçmeyi başarmıştı. Beşiktaş'ın o gün gollerini atan Cenk Tosun, Tosic ve Negredo, daha sonra takımdan ayrılmışlardı. Geçtiğimiz sezon da ligin ilk yarısında Beşiktaş Park'ta karşılaşan iki ekipten Beşiktaş, rakibini Ljajic'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederken, siyah-beyazlılar bu sezon da aynı sonuçla rakibi önünde kazanmasını bildi. Galatasaray'ı yeni stadında oynadığı son 3 karşılaşmada da yenmeyi başaran Beşiktaş'ın, bu maçlarda gol yememesi de dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray bu sezonki ikinci yenilgisini aldı

Galatasaray, Beşiktaş yenilgisi ile ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetlerin 2'sini de deplasmanda yaşadı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 biten mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Aslan böylece ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Cimbom bu sezon ligin ilk haftasında yine deplasmanda Denizlispor'a kaybetmişti.

Galatasaray ayrıca ligde Kayserispor'u yenerken, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor ile berabere kaldı.

Mete Kalkavan'ın derbi raporu

Beşiktaş-Galatasaray maçını yöneten hakem Mete Kalkavan mücadelede 5 kez sarı kartına başvurdu.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray maçını hakem Mete Kalkavan yönetti. Kalkavan mücadelede toplam 5 kez kartına başvurdu. Mete Kalkavan çıkardığı 3 sarı kartı sarı-kırmızılı futbolcular; Ryan Babel, Marcao ve Mariano'ya ve bir de siyah-beyazlılardan da Necip Uysal ve Caner Erkin'e gösterdi.

Marcao cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu Marcao, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Marcao, Çaykur Rizespor maçında oynamayacak.

Galatasaray'da Beşiktaş debrisi öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Bu futbolculardan bir iyi bir kötü haber geldi. Marcao, müsabakanın 59. dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımın yalnız bırakacak.

Sınırda olan diğer bir isim ise Younes Belhanda müsabakayı kart görmeden tamamladı.

Caner Erkin, Antalya deplasmanında yok

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında hakem Mete Kalkavan'a yaptığı itiraz sonrasında sarı kart gören Caner Erkin, cezası nedeniyle Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü. Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinin 77. dakikasında hakem Mete Kalkavan'a yaptığı itiraz sonrasında sarı kartla cezalandırılan Caner, bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Sivasspor, Gaziantep FK ve Ankaragücü karşılaşmalarında sarı kart görerek Galatasaray maçına sınırda çıkan Caner, bu mücadelede de kart gördü ve önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Umut ilk kez 11'de çıktı, golünü attı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Umut Nayir, 69. dakikada Caner erkinin ortasında takımını öne geçirdi. Umut bu sezon ligde 2, Avrupa Ligi'nde de 1 gol atarak toplamda 3. golüne ulaşmış oldu.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Ankaragücü'nden transfer ettiği ve sonrasında Bursaspor'a kiraladığı Umut Nayir, bu sezon Burak Yılmaz'ın yokluğunda Kartal'ın gol umudu oldu. Siyah-beyazlı forma altında bu sezon ilk golünü Gaziantep deplasmanında kaydeden genç futbolcu, Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde ilk 11'de sahaya çıktı. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir mücadeleye ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki oyuncu, gerek ilk yarıda gerekse de ikinci yarıda rakip savunmayı bir hayli zorladı. Dakikalar 69'u gösterdiğinde Caner Erkin'in yaptığı ortada ön direkte topa uçarak kafayı vuran Umut, topu köşeden filelere göndererek Beşiktaş'ı öne geçiren isim oldu. Hafta içinde oynanan Braga maçında da oyuna sonradan giren ve takımına hareketlilik getiren genç futbolcu, Portekiz temsilcisinin de filelerini havalandırmayı başarmıştı. Umut, Galatasaray maçının 82. dakikasında yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 176 dakika sahada kalan ve 1 gol atan Umut Nayir, Süper Lig'de ise toplam 140 dakika forma giyerken, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bozhan Memiş