Dev derbide kazanan yok!

Maçtan dakikalar
9. dakikada Szalai'nin pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Valencia'nın çapraz pozisyondan plase vuruşunda top yandan auta çıktı.
31. dakikada Muleka'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top ceza yayı önündeki Salih'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağa Tayyip'in altıpas içinden yaptığı kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.
32. dakikada rakip yarı sahayı hızlı geçen Fenerbahçe'de, Pedro'nun ceza sahasına derinlemesine gönderdiği pasta Valencia sol çaprazda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.
55. dakikada ceza sahası içinde karambolde topu önünde bulan Atilla Szalai'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
72. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Enner Valencia'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
78. dakikada Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Wout Weghorst'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
87. dakikada Rachid Ghezzal'ın sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Tayyip Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
87. dakikada sağ kanattan Valentin Rosier'in ortasında ceza sahası içinde bulunan Wout Weghorst'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
89. dakikada Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Wout Weghorst'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına döndü.
90+1. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunana Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.
90+3. dakikada Rachid Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Ok
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Tayyip Sanuç, Romain Saiss, Arthur Masuaku (Umut Meraş dk. 88 ?), Salih Uçan (Gedson Fernandes dk. 73), Josef de Souza, Jackson Muleka (Tayfur Bingöl dk. 73), Dele Alli (Rachid Ghezzal dk. 72), Nathan Redmond (Cenk Tosun dk. 82 ?), Wout Weghorst
Yedekler: Mert Günok, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Oğuzhan Akgün
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Atilla Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Diego Rossi dk. 89 ?), Miguel Crespo (Mert Hakan Yandaş dk. 70), Willian Arao, Lincoln (Ezgjan Alioski dk. 86 ?), İrfan Can Kahveci (Bright Osayi-Samuel dk. 70), Enner Valencia, Joao Pedro (Michy Batshuayi dk. 70)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Arda Güler, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Sarı kartlar: Crespo, Michy Batshuayi (Fenerbahçe), Masuaku, Gedson (Beşiktaş)
Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Samet Yalçın
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