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Dev derbinin hakemi belli oldu

Dev derbinin hakemi belli oldu
Dev derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 9 Nisan Cumartesi, 10 Nisan Pazar ve 11 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan Merkez Hakem Kurulu atamalarına göre, bu hafta oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan görev alacak.

Süper Lig'de 32. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar

9 Nisan Cumartesi
13.30 V. Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Göztepe - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Çaykur Rizespor - İ. H. Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş - A. Alanyaspor: Volkan Bayarslan

10 Nisan Pazar
13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor: Yasin Kol
16.00 D. G. Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Nisan Pazartesi
20.30 F. T. Antalyaspor - A. Hatayspor: Kadir Sağlam
 

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