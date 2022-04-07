Dev derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 9 Nisan Cumartesi, 10 Nisan Pazar ve 11 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan Merkez Hakem Kurulu atamalarına göre, bu hafta oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan görev alacak.

Süper Lig'de 32. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar

9 Nisan Cumartesi

13.30 V. Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Göztepe - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Çaykur Rizespor - İ. H. Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş - A. Alanyaspor: Volkan Bayarslan

10 Nisan Pazar

13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor: Yasin Kol

16.00 D. G. Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Nisan Pazartesi

20.30 F. T. Antalyaspor - A. Hatayspor: Kadir Sağlam

