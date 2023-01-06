Dev derbinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yarın, 8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 18. haftasının programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

16.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

8 Ocak Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Giresunspor - Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler

9 Ocak Pazartesi

17.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

20.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Burak Şeker

20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz

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