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Dev derbinin hakemi belli oldu!

Dev derbinin hakemi belli oldu!
Dev derbinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yarın, 8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 18. haftasının programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

16.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

8 Ocak Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Giresunspor - Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler

9 Ocak Pazartesi

17.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Burak Şeker
20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz

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