Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te 5 yıldızlı bir otelde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi. 200 dansçı grubu ve turistlerin katıldığı kortejle başlayan etkinlik, havuza kadar sürdü. Burada havuz içerisinde ve çevresinde bekleyen turistleri selamlayan dansçılar, ardından hazırlanan sahnede dans gösterisi yaptı. Gösterilerde otelin kulesine açılan 33 metre boyundaki dev Türk Bayrağı izleyenleri büyüledi. Ardından 10 bin metrekarelik dev havuzda 10 Türk genci aynı anda havuz içerisinde dünya rekoru için flyboard gösterisi gerçekleştirdi. Gösterileri oteldeki tüm turistler ilgiyle izledi.

Geçen yıl 3 bin misafiri aynı anda havuza soktuklarını belirten otelin genel müdürü Enis Özsinan, bu sene ise flyboard gösterileriyle rekor kırmaya çalıştıklarını dile getirdi. Özsinan, “Geçen yıl Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki bir havuzda aynı anda 8 flyboard gösterisi yapılmış. Biz daha fazlasını yapabilir miyiz diye düşündük” dedi.

Suat Metin