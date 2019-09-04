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Dev kaya kütlesi onlarca ağacı kökünden kopardı

Dev kaya kütlesi onlarca ağacı kökünden kopardı
Dev kaya kütlesi onlarca ağacı kökünden kopardı

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaz aylarının vazgeçilmez mekanı olan mesire alanında dağdan kopan dev kaya parçaları dere yatağında bulunan onlarca ağaca zarar verdi.

Kış mevsiminde yumuşayan toprak, ilçe genelinde birçok noktada toprak kaymasına neden olurken, ilçenin gözde mesire alanında meydana gelen aşınma paniğe neden oldu. Yaklaşık 100 metrelik yamaçtan kopan dev kaya kütlesi dere yatağındaki onlarca ağacı kökünden söktü. Şans eseri olayda yaralanma olmazken yaklaşık 100 ton ağırlığındaki dev kaya önüne kattığı tüm ağaçları yere serdi.

"Olayın yaşandığı yer, mesire alanına uzak" 

Yaklaşık 30-40 çınar ağacının kökünden söküldüğü olayın insanların piknik yaptığı tesislere uzak olduğuna dikkat çeken tesis işletmecileri; "Vatandaşlarımızı özellikle buraya yaptıkları piknik ziyaretlerinde tesislerden fazla uzaklaşmamaları hususunda uyarılarda bulunuyoruz. Her ne kadar da mesire alanına uzakta olsa bazı ailelerin doğa merakı bu tür sıkıntıların yaşanabildiği alanları gezmesi sorun teşkil edebilir. Vatandaşlarımızın uyarılara uymasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan dev kaya kütlesinin düştüğü alanın çevresinde düşme tehlikesi bulunan kaya kütlelerinin olduğu tespit edildi.  

Erkan Barlık
 

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