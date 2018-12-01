Dev kaya parçaları yolu kapattı

Dün geceden beri kent merkezinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle sabah saatlerinde kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede dağdan kopan dev kaya parçaları trafiği çift yönlü ulaşıma kapattı. Araç sürücülerinin haber vermesiyle bölgeye giden Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, kaya düşmesi sonucu ulaşımın aksadığı karayolunda temizleme çalışmaları başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yol geçici olarak tek yönden ulaşıma açıldı.

Yetkililer; yağışlar nedeniyle Hakkari -Van karayolunda kaya düşmelerinin sıklıkla yaşanabileceği uyarısında bulunarak, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.