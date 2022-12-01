Dev kayalar yeni yerleşim yerindeki evlerin üzerine düştü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanan Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda kapakların kapatılması ile su tutma işlemi sürüyor. Sular altında kalacak Meşecik köyünde yaşayan vatandaşlar için yapılan 35 hanelik yeni yerleşim yerinde heyelanlı alanı temizlemek için yapılan patlatmada kaza yaşandı. Kontrollü olarak yapılan patlatmada seken kayalar evlerin üzerine düştü. Tonlarca ağırlıktaki kayalar yeni yerleşim yerindeki Tevfik Yıldırım ve Mehmet Yıldırım'a ait iki evde maddi hasara neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Taşınma sürecinin henüz başlamadığı ancak anahtar tesliminin yapıldığı yeni yerleşim yerinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adem Güngör

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