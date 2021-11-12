Dev kruvaziyer gemisi İstanbul'a demirledi

Galataport açılışının ardından kruvaziyer gemilerini ağırlamaya başladı. Hayran bırakan tarihi yarımada manzarasıyla birleşen dev kruvaziyer gemisi görenleri büyüledi. Yüzen otel görünümündeki dev kruvaziyer gemisi arkasındaki binalarla birlikte ilginç manzaralar oluşturdu. Yunanistan'ın Mykonos adasından kalkan 999 kişi kapasiteli Spirit of Discovery gemisi, 631 yolcusu ve 530 kişilik mürettebatıyla Galataport'a yanaştı.

'Spirit of Discovery' 5 yıldızlı bir otelin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış, gemi 236 metre uzunluğunda ve 31,2 metre genişliğinde. Gemide; tiyatro, kütüphane, golf simülatörü ve havuz alanları, barlar ve restoranlara ek olarak, spor salonu, SPA alanı ve her kamaranın kendi balkonu var.

Avrupa'ya yol alacak

Geminin limandan ayrılarak Avrupa'ya gideceği öğrenildi. Türkiye'ye, kruvaziyer gemileriyle gelen turistler, İstanbul'da birkaç gün geçirerek tarihi mekanları geziyor, eğlence mekanlarında vakit harcıyor, alışveriş yapıyor.

İsmail Coşkun