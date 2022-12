Dev maçın kazananı Trabzonspor

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Joshua King'in ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe

çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

35. dakikada Arao'nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Joshua King'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan auta çıktı.

44.dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında kale sahası sol çaprazında topa iyi yükselen Hugo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

55. dakikada Trezeguet'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca, kaleci ile karşı karşıya kaldı.

Ayağının içiyle vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Trezeguet'in önüne gelen topa son anda müdahale eden Szalai tehlikeyi önledi.

58. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ayağına basan Crespo ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

62. dakikada Bakasetas'ın savunma arkasına topla buluşan Gomez ceza sahasına girerek kaleci Altay'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0



71. dakikada Visca'nın ceza sahası yayı üzerine gönderdiği topu iyi takip eden Trezeguet'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın solundan az farkla auta çıktı.

84. dakikada Hamsik'in pasında ceza sahası içinde Trezeguet'in plase vuruşu kaleci Altay'da kaldı.

89. dakikada Umut Bozok ceza sahasına girer girmez vurdu. Top üstten auta çıktı.

90+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok'un şutunu kaleci Altay topu güçlükle çıkardı.

90+11. dakikada Djaniny'nin pasında ceza sahası içinde Trezeguet'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

Stat: Akyazı

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Gbamin dk. 69) Bakasetas (Bardhi dk. 75), Abdulkadir Ömür (Hamsik dk. 76), Visca (Djaniny dk. 80), Trezeguet, Gomez (Umut Bozok dk. 69)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Naci Ünüvar, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel (Rossi dk. 86 ?), Serdar Aziz (Emre Mor dk.70), Henrigue, Szalai, Arao, İrfan Can Kahveci (Valencia dk. 70), Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Joshua King (Mert Hakan Yandaş dk. 86 ?), Batshuayi (Lincoln dk. 60)

Yedekler: Osman, İrfan Can Eğribayt, Serdar Dursun, Zajc, İsmail Yüksek

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Goller: Gomez (dk. 61) Trezeguet (dk. 90+11) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Crespo (dk. 58) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Trezeguet, Gomez, Bakasetas, Hugo, Orhan Ak, (Yardımcı Antrenör) (Trabzonspor), Batshuayi, İrfan Can Eğribayat (Fenerbahçe)

