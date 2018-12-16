Dev maçta kazanan çıkmadı | Beşiktaş - Trabzonspor kaç kaç?

Beşiktaş - Trabzonspor... Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ın gollerini Onazi kendi kalesine ve Mustafa Pektemek atarken, Trabzonspor'un gollerini Rodallega ve Nwakaewe kaydetti.

Siyah - Beyazlılar, mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen Mustafa Pektemek'in uzatma dakikalarındaki golüyle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Öte yandan Beşiktaş'ın Dorukhan ile bulduğu bir gol Video Hakem Sistemi (VAR) kontrolünün ardından iptal edildi.

Pepe son kez Vodafone Park'ta

Beşiktaş'la olan sözleşmesini alacakları karşılığında fesheden ve dün Ümraniye'de takım arkadaşlarıyla vedalaşan Pepe, Trabzonspor maçını locada izledi.

Beşiktaş'la yollarını ayıran Pepe, Trabzonspor karşılaşmasını locada izledi. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Ryan Babel'le birlikte mücadeleyi tribünden takip eden Pepe'nin kaçan pozisyonlarda oldukça heyecanlandığı görüldü. Alacakları karşılığında sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Portekizli futbolcu, devre arasında serbest olarak başka bir takıma gidecek. Yıldız oyuncunun adı Porto ve bazı Çin kulüpleriyle geçiyor.

Başkanlar maçı yan yana izledi

Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini Fikret Orman ve Ahmet Ağaoğlu, locada birlikte izledi. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da maçı takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, maçı 2 kulübün başkanı yan yana izledi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu locada ağırladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da, kurmaylarıyla birlikte mücadeleyi tribünden takip etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Yusuf'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hüseyin'in kafa vuruşunda Karius topu kornere çeldi.

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Güven'in şutu direğin yanından auta çıktı.

22. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta Karius boşa çıkarken Rodallega'dan seken top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun boş kaleye gönderdiği top üst direkten geri döndü.

31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adriano'nun şutunu kaleci Uğurcan çeldi..

45+1. dakikada Quaresma'dan seken top Sosa'nın önünde kaldı. Yusuf'un ceza sahası içine yaptığı ortada Medel'i geçen top Rodallega'da kaldı. Bu futbolcu Karius'u çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onazi'nin ceza sahası dışına verdiği pasta Nwakaeme'nin plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

52. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf'un vuruşunu kaleci Karius oyun alanı içine çeldi.

54. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner'in ceza sahası içine indirdiği topta Ljajic'in şutu direğin üstünden auta çıktı.

57. dakikada sol kanattan Caner'in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Dorukhan'ın şutunda Onazi'nin müdahalesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

65. dakikada Ljajic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Vida'nın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın ceza sahası içine verdiği pasta Dorukhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak Halil Umut Meler VAR'a gitti ve gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.

86. dakikada sol kanatta topla buluşan Amiri'nin şutunu kaleci Karius kornere çeldi.

87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ljajic'in ceza sahası içine açtığı ortada Caner'in kafa vuruşu kaleci Uğurcan kurtardı.

90+3. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında ceza sahası içinde Caner'in kafa vuruşu direğe çarpıp auta çıktı.

90+6. dakikada Ljajic'in kullandığı kornerde Gökhan'ın kafası Uğurcan'dan sekti. Son olarak arka direkte Mustafa kafayla topu filelere gönderdi. 2-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Beşiktaş: Karius, Dorukhanx, Necip (Gökhan Gönül dk. 46), Vida, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma (Caner dk. 46), Ljajic, Lens, Güven (Mustafa Pektemek dk. 82)

Yedekler: Tolga, Oğuzhan, Fatih, Gökhan Töre, Larin, Utku, Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa (Batuhan dk. 65), Abdülkadir, Yusuf (Amiri dk. 85 ?), Nwakaeme (Ekuban dk. 74), Rodallega

Yedekler: Esteban, Kamil, Hosseini, Olcay, Abdulkadir Parmak, Ibanez, Zeki

Teknik Sorumlu: Ünal Karaman

Goller: Rodallega (dk. 45+1), Nwakaeme (dk. 47) (Trabzonspor), Onazi (dk. 57 k.k.), Mustafa (dk. 90+6) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dorukhan, Ljajic, Caner (Beşiktaş), Pereira (Trabzonspor)