Dev maçta kazanan Fenerbahçe

TRABZONSPOR 0-1 FENERBAHÇE

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

12. dakikada Fenerbahçe'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

25. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan döndü.Dönen topa Atilla Szalai'nin vuruşunda ise kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı bu kez kornere çıkardı.

30. dakikada Szalai'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içindeki Mame Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi.

34. dakikada Osayi'nin sağ taraftan ceza sahası içine gönderdiği topa Mesut Özil'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

55' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Sosa'nın köşe vuruşunda ön direkte Gökhan'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

65' Fenerbahçe'de Thiam yerini Valencia'ya bıraktı.Mame Thiam - Enner Valencia

65' Fenerbahçe'de Mesut Özil yerini Samatta'ya bıraktı.Mesut Özil - Mbwana Samatta

65' Fenerbahçe'de Mesut Özil yerini Samatta'ya bıraktı.Mesut Özil - Mbwana Samatta

69' Trabzonspor etkili geldi! Nwakeame soldan çalımlarla ilerledikten sonra yaptığı vuruşta top kaleci Altay'da kaldı.

69' Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Djaniny'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Serdar Aziz

76' Fenerbahçe'de Pelkas'ın kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu.

83' Direkten döndü. Sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Djinany'nin kafa vuruşunda direğe çarpan top dışarı çıktı.

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KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hugo, Edgar, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Atilla Szalai, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Pelkas, Osayi, Mesut Özil, Mame Thiam.