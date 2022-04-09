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Dev market zincirinin şarküteri reyonunda cirit atan fare kamerada

Dev market zincirinin şarküteri reyonunda cirit atan fare kamerada
Dev market zincirinin şarküteri reyonunda cirit atan fare kamerada

Esenler’de bulunan dev market zincirinin şarküteri reyonunda fareler adeta cirit attı. O anları yoldan geçen bir vatandaş saniye saniye cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Dev market zincirinin şarküteri reyonunda cirit atan fare kamerada - Tıkla İzle

Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan dev market zincirinin Esenler'de bulunan bir şubesinde fareler adeta cirit attı. Şarküteri reyonunda görülen farelerin, raflarda bulunan ürünleri indirerek yemek için götürdükleri görüldü. Farelerin gezdiği sırada marketin kapalı olduğu öğrenilirken o anlar bir vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.

Görüntülerde, farelerin adeta marketin içinde cirit attığı, iki farenin şarküteri reyonunda bulunan ürünleri sürükleyerek götürdükleri görülüyor. O anları kayıt altına alan vatandaşların şaşkınlıkları çektikleri videoya yansıdı.

Abdullah Altunbaş
 

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