Dev metro projesinin tünelinde ışık gözüktü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kocaeli'de yapımı devam eden Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda sona yaklaşıldı. Tünel inşaatlarının yüzde 90 seviyelerini geçtiği projede, iki tünel arasında ışık göründü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcilerinin katıldığı törende, iki tüneli birleştiren hamle yapıldı. İnşaatın tamamlanmasının ardından hayata geçirilecek olan metro projesinde, 2023 yılı aralık ayında yolcu taşınmaya başlanması planlanıyor. İlçeye büyük bir katkı sunacak olan dev projede yaklaşık 55 bin aracın trafikten çekilerek, trafik sorununun büyük ölçüde azaltılması da hedefleniyor.

Mustafa Uslu - Mert Gürenç

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