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Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama

Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama
Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama

Antalya'da geçtiğimiz Çarşamba günü uyuşturucu ticaretine yönelik 3 ilçede 2 bin 500 polis, 318 ekibin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 231 şüpheliden 175'i tutuklandı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin Adliyedeki işlemlerine devam edildiği bildirildi.

Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama - Tıkla İzle

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla geçtiğimiz 17 Mart gecesi 2 bin 500 polis ile operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde önceden belirlenen yaklaşık 200 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hava destekli süren operasyonda ve devamında toplam 231 şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu maddeler ile birlikte ateşli silahlar ele geçirildi. 231 şüpheliden 175'i çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Elifnaz Altürk
 

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